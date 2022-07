Hundehalter schlägt Badegast, der auf Leinenpflicht hingewiesen hat

Weil ihn ein Mann auf die Leinenpflicht aufmerksam gemacht hat, ist einem Hundehalter in Senden offenbar der Kragen geplatzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Hundehalter ist in Senden auf einen Mann losgegangen. Nun sucht die Polizei den Unbekannten sowie Zeugen des Vorfalls. Laut ihrem Bericht habe sich ein 64-jähriger Mann am Sonntagnachmittag am Badesee am Wasserkraftwerk aufgehalten. Dabei wurde er von zwei freilaufenden Hunden angegangen. Als der 64-Jährige den Hundehalter auf die bestehende Leinenpflicht hinwies, reagierte dieser aggressiv und verpasste dem Badegast einen Faustschlag gegen den Kopf.

Der bislang unbekannte Hundehalter wird im Polizeireport wie folgt beschrieben: etwa Mitte 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit kräftiger Statur. Sein Oberkörper war unbekleidet, sodass verschiedene größere Tätowierungen auf der Brust, am Rücken sowie auf dem rechten Oberarm sichtbar waren. Insgesamt hatte er vier oder fünf Hunde bei sich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)