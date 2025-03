Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Waren Sie von den Streiks betroffen?

Seit Tagen schwelt der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst. Für ihre Forderungen nach mehr Lohn und Urlaubstagen treten die Mitarbeitenden in den Streik. Bahn, Flughäfen, Kitas, Kommunen schränken ihre Dienstleistungen ein, und die Leidtragenden sind häufig die sie nutzenden Bürgerinnen und Bürger. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Waren Sie von den Streiks betroffen?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis