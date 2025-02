Umfrage in Senden und Illertissen: Sehnen Sie schon den Frühling herbei?

Die Wetterprognosen versprechen frühlingshafte Temperaturen und gelegentlich mal Regen. Sodass es fast den Anschein hat, als ob direkt passend zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März Frost und Kälte ausgestanden wären. Unabhängig davon, dass ernsthafte Vorhersagen verfrüht sind, sich die Sonne ein bisschen herbeiträumen kann ja nicht schaden. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Sehnen Sie schon den Frühling herbei?

