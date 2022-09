Senden

In Rathaus und Hallenbad bleibt es kühler: So will Senden Energie sparen

In Senden stehen diesen Winter Energiesparmaßnahmen an. Im Bürgerhaus wurde die Beleuchtung bereits auf LED umgestellt, weitere Maßnahmen sollen folgen.

Lokal Die steigenden Energiekosten zwingen auch die Stadt Senden zum Sparen. Auch das städtische Hallenbad kommt dabei auf den Prüfstand.

In den öffentlichen Gebäuden der Stadt Senden wird es in diesem Winter kühler bleiben: Die Kommune wendet nun die gesetzlichen Energiesparmaßnahmen an, so Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in der jüngsten Stadtratssitzung. Auch für das Schwimmbad gibt es eine Entscheidung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

