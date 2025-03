Im Rausch im Rollstuhl: Polizei stoppt 74-Jährigen und erteilt Fahrverbot

Ein 74-jähriger Mann ist am Dienstag mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl auf der Kemptener Straße in Senden unterwegs gewesen. Beamte der Polizeistation Senden stellten fest, dass an dem Vehikel ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Darauf kontrollierten sie den Fahrer.

Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein entsprechender Test ergab, wie die Polizei mitteilt, einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Den Mann erwartet deshalb ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem wird gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (AZ)