Im Schneeregen: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Senden erleidet eine 56-Jährige schwere Kopfverletzungen. Etliche Autofahrer wurden wieder vom Wintereinbruch überrascht.

Im starken Schneeregen hat sich am späten Freitagnachmittag in Senden ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 56-Jährige gegen 17.17 Uhr die Kemptener Straße südlich der Kreuzung zur Hauptstraße zu Fuß überqueren. Ein 44-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Kemptener Straße langsam in nördliche Richtung unterwegs, da er erst kurz zuvor von einer Parklücke aus auf die Straße eingefahren war. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern, so die Polizei. Die Frau fiel zu Boden und auf den Kopf. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht.

Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Senden sperrte die komplette Kemptener Straße für über eine Stunde und war mit neun Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben beziehungsweise als Ersthelfer vor Ort waren werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/965510 zu melden.

Trotz des Wintereinbruchs blieb es auf den Straßen relativ ruhig

Der Wintereinbruch am Wochenende stellte ansonsten wohl nur wenige Verkehrsteilnehmer vor größere Herausforderungen. Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Kempten, wurden wieder etliche davon überrascht, dass es Ende November auch mal schneit, dementsprechend waren sie noch mit Sommerreifen unterwegs. Doch das führte offenbar nicht zu größeren Problemen. "Dafür, dass es geschneit hat, war es am Wochenende relativ ruhig", sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale. In den Polizeibericht haben deshalb nur zwei wetterbedingte Vorfälle Eingang gefunden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war gegen etwa ein Uhr in der Ortsdurchfahrt von Oberhausen ein Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und in einen Gartenzaun gekracht. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Holzzaun auf rund 300 Euro und bitte mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 07309/96550 zu melden.

Ein Lastwagen verliert Eisplatten auf der Autobahn

Am Samstagvormittag musste die Polizei auf der A8 bei Oberelchingen den 47 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs kontrollieren. Vom Dach seines Aufliegers waren Eisplatten auf die Fahrbahn geflogen und hatten auch ein nachfolgendes Fahrzeug getroffen. Ein Schaden sei dadurch zum Glück nicht entstanden. Bei der Kontrolle des Lkw-Lenkers wurde zudem festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Deshalb durfte er nicht weiterfahren, gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)