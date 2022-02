Im Stadtpark in Senden entsteht ein neues Regenrückhaltebecken

Plus Derzeit sind Bauarbeiten nahe der Parkbühne im Stadtpark in Senden im Gange. Das neue Regenrückhaltebecken soll vor Hochwasser schützen.

Bagger und Spundwände vor der Sendener Parkbühne? Was in diesen Tagen viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Sendener Stadtpark irritiert, war schon lange geplant: Südlich der Parkbühne wird derzeit ein neues Regenrückhaltebecken errichtet, das künftig bis zu 4000 Kubikmeter Wasser auffangen soll.