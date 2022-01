Senden

In Aufheim brennt eine Garage

In dem Sendener Ortsteil bricht ein Brand in einer Garage aus. Die Feuerwehr bekommt die Flammen schnell in den Griff.

Eine Garage im Sendener Ortsteil Aufheim hat am Freitagmorgen gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelte es sich um eine an ein Einfamilienhaus anschließende Garage. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell in die Griff bekommen und das Feuer löschen. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr, heißt es von Seiten der Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen werde als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Eine Brandstiftung könne ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In der Garage befanden sich neben technischem Gerät ein VW T4 sowie zwei Oldtimer-Motorräder. Die Feuerwehren Aufheim und Senden waren mit 30 Einsatzkräften im Einsatz. (AZ)

