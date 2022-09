Senden

06:30 Uhr

In den kommenden Monaten wächst hier die Dreifachturnhalle Senden

Vertreter der Stadt, Schulen und Vereine sowie der Baufirmen haben den Bau der neuen Dreifachturnhalle in Senden offiziell gestartet.

Lokal Die Bauarbeiten an der Holsteiner Straße in Senden haben begonnen. Der Standort für den Neubau war und ist umstritten.

Von Angela Häusler

Die Bagger sind bereits angerückt auf der Baustelle für die künftige Dreifachturnhalle an der Holsteiner Straße in Senden, das Baufeld ist eingerichtet und planiert. Am Freitag trafen sich Vertreter der Stadt und beteiligter Baufirmen zum offiziellen Spatenstich. Ein Hallen-Gegner meldete sich ebenfalls zu Wort.

