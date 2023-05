In der Freinacht Bremsschweller gestohlen

In der Holderstraße in Senden begrenzte bisher ein Bremsschweller das Tempo der Fahrzeuge. Seit der Freinacht ist das Hilfsmittel verschwunden.

In der Freinacht hat eine bislang unbekannte Person in der Holderstraße in Senden einen dort auf der Straße befestigten Bremsschweller gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen in allen Richtungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 zu melden. (AZ)