In Senden hat das erste vegane Lokal der Stadt aufgemacht

Plus Abdullah Aydin betreibt in Senden eine Filiale von Veganland. Er erzählt, wie er auf die Idee kam, orientalische Gerichte ohne tierische Zutaten anzubieten.

Burger, Hotdogs, Cigköfte oder Kuchen – alles in veganer Version – gehen bei Abdullah Aydin tagtäglich über den Tresen. Seit sechs Wochen betreibt er das erste vegane Lokal in Senden und Umgebung: eine Veganland-Filiale, die orientalisches Fast- und Fingerfood zu bieten hat.