In Sendens Innenstadt darf im Dezember jeder kostenlos parken

Autofahrerinnen und Autofahrer können ab sofort jedes Jahr in der Adventszeit kostenlos in der Sendener Innenstadt parken. Das soll die Attraktivität steigern.

In die Stadt fahren, das Auto abstellen, einen Parkschein lösen und Geschenke einkaufen: In der Adventszeit suchen viele Menschen die umliegenden Städte auf, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen - entweder weil sie diese vor Ort kaufen möchten oder weil die Online-Bestellung zu spät ankommen würde. Das Parken ist dabei oft ein negativer, weil teurer Punkt. Außer in Senden: Dort können Autofahrer im Advent kostenlos in der Innenstadt parken.

Die Stadtverwaltung bietet diesen Service für Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger bereits seit dem Jahr 2018 an. Die Rückmeldungen seien stets gut gewesen, teilte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf mit. Das Angebot soll die Attraktivität der Innenstadt erhöhen und die dort ansässigen Gewerbetreibenden unterstützen. Denn im Sendener Norden kann ohnehin überall kostenlos geparkt werden. Deswegen wolle man diese Regelung für die Innenstadt nun auf unbestimmte Zeit beibehalten, ohne dass sie jedes Jahr vom Stadtrat beschlossen werden muss. Bislang stand dieser Punkt jedes Jahr auf der Tagesordnung einer städtischen Sitzung.

Im Dezember kann in Senden kostenlos geparkt werden

BiSS-Rat Dietmar Roschkar regte an, doch lieber jedes Jahr erneut darüber zu sprechen, denn: "Das wäre dann mal was Positives zu berichten, es steht sonst immer so viel Negatives in der Zeitung." Auch wenn dieses Argument fröhlich aufgefasst wurde, stimmte die Mehrzahl für den Vorschlag der Verwaltung.

Damit kann jeder in der Zeit von 1. Dezember bis einschließlich 9. Januar kostenlos in der Sendener Innenstadt parken, die Höchstdauer beträgt jedoch zwei Stunden. An den Parkautomaten stehen dann entsprechende Hinweise, zudem werden Kommunale Verkehrsüberwachung und Gewerbetreibende informiert.

