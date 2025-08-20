Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Senden investiert 1,3 Millionen Euro in den Neubau der Stadtbibliothek

Senden

Senden investiert 1,3 Millionen Euro in den Neubau der Stadtbibliothek

Der Sendener Marktplatz bekommt ein anderes Gesicht. In einem der neuen Gebäude soll unter anderem die Stadtbücherei einziehen. Wann die Arbeiten starten.
Von Annemarie Rencken
    • |
    • |
    • |
    So sah ein erster Entwurf für das Gebäude der neuen Sendener Stadtbücherei aus. Hier der Blick vom Bürgerhaus aus.
    So sah ein erster Entwurf für das Gebäude der neuen Sendener Stadtbücherei aus. Hier der Blick vom Bürgerhaus aus. Foto: Architekturbüro Maslowski (Archivbild)

    Sendens Kern soll rundum erneuert werden, der „guten Stube“, wie Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf es einmal ausdrückte, wird gewissermaßen ein neuer Anstrich verpasst. Und der fällt wohl grüner aus, als lange angenommen: Ein erster Entwurf für den neuen Marktplatz hat, wie berichtet, eine Lösung für das Problem der fehlenden Begrünung gefunden. Auch mit einem weiteren Projekt geht es nun voran: In Sendens Stadtzentrum sind ein paar Neubauten vorgesehen; in das Gebäude an der Harderstraße soll künftig einmal unter anderem die Stadtbibliothek einziehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden