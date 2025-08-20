Senden investiert 1,3 Millionen Euro in den Neubau der Stadtbibliothek

Sendens Kern soll rundum erneuert werden, der „guten Stube“, wie Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf es einmal ausdrückte, wird gewissermaßen ein neuer Anstrich verpasst. Und der fällt wohl grüner aus, als lange angenommen: Ein erster Entwurf für den neuen Marktplatz hat, wie berichtet, eine Lösung für das Problem der fehlenden Begrünung gefunden. Auch mit einem weiteren Projekt geht es nun voran: In Sendens Stadtzentrum sind ein paar Neubauten vorgesehen; in das Gebäude an der Harderstraße soll künftig einmal unter anderem die Stadtbibliothek einziehen.
Senden
