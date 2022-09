Senden

vor 16 Min.

Investor will in Senden ein Vorzeigeprojekt für Senioren errichten

Lokal Auf einem Areal soll der "Seerosenpark" entstehen, ein Wohnquartier für ältere Menschen. Im Stadtrat finden das nicht alle so gut wie die Bürgermeisterin.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

"Seerosenpark", nennt sich ein privates Bauprojekt, das die Fläche des ehemaligen Kässbohrer-Kieswerks, zwischen Sendener Hallenbadsee und Großem Baggersee, in ein Wohnquartier für Senioren verwandeln will. Das Areal, das für die Öffentlichkeit jahrelang nicht zugänglich war, soll in diesem Rahmen geöffnet werden, rund 200 Wohneinheiten könnten dort entstehen. Seniorenwohnungen, Betreutes Wohnen, Pflegeheim und Tiny-Häuser sollen dort nach den Plänen der Grundstückseigentümer in Kooperation mit dem Pflegedienstleister "illerSENIO" errichtet werden. Der Sendener Stadtrat stimmte den Ideen jetzt im Grundsatz zu, nun laufen die Planungen weiter.

