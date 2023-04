Senden

vor 32 Min.

Islamischer Verein will Haus in Ay aufstocken: Stadträte sind dagegen

Plus In der historischen Herrenmühle in Ay betreibt der Verband der Islamischen Kulturzentren eine Moschee. Einen Ausbau des Gebäudes will die Stadt verhindern.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Wird es in Senden-Ay bald ein weiteres denkmalgeschütztes Gebäude geben? Diese Frage steht im Raum, nachdem sich der Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschuss gegen einen Bauantrag des Verbandes der Islamischen Kulturzentren ausgesprochen hat. Der Verein wollte das Satteldach des Gebäudes der Herrenmühle abbrechen und ein weiteres vollwertiges Stockwerk schaffen. Doch der Ausschuss lehnte das Vorhaben einstimmig ab und beschloss, dass die Stadt ihrerseits einen Antrag stellt - nämlich auf Aufnahme der historischen Herrenmühle in die Denkmalliste.

Der Verband der Islamischem Kulturzentren, kurz VIKZ, betreibt in dem Gebäude eine Moschee. Sein Bauantrag sah vor, das Satteldach des Mühlengebäudes abzureißen, es durch ein Flachdach zu ersetzen und dadurch das Gebäude um ein komplettes drittes Vollgeschoss zu erweitern. Der VIKZ, der sich zum sunnitischen Islam hanafitischer Rechtsschule bekennt, wollte in dem Haus ein Schülerwohnheim unterbringen, das später internatsähnlich genutzt werden sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen