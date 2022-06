Jugendliche werden in Zug angegriffen

Auf der Fahrt von Ulm nach Senden wurden ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger von anderen Jugendlichen attackiert und geschlagen.

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr sind zwei 15- und 16-jährige Brüder zusammen mit zwei Freundinnen, ebenfalls 15 und 16 Jahre alt, mit dem Zug von Ulm nach Senden gefahren. Als sie dort aussteigen wollten, wurden die beiden Brüder von einer anderen Gruppe, bestehend aus vier männlichen Jugendlichen, am Aussteigen gehindert und offenbar grundlos angegriffen. So teilt es die Polizei mit. Die beiden Geschädigten wurden mehrmals mit Fäusten geschlagen und auch getreten, wodurch sie leichte Verletzungen erlitten. Die Personalien der vier Angreifer wurden von den eingesetzten Beamten der Polizei Weißenhorn festgestellt, es handelt sich um zwei 16-Jährige, einen 17-Jährigen und einen 18-jährigen Auszubildenden. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Die weiteren Ermittlungen übernimmt zuständigkeitshalber die Bundespolizei. (AZ)