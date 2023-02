Jugendliche werfen Steine auf Mann und flüchten

Eine Gruppe von Jugendlichen beschädigt in Senden eine Fensterscheibe. Als der Besitzer sie zur Rede stellt, bewerfen sie auch ihn mit Steinen.

Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, wer die acht Jugendlichen sind, die am Marktplatz in Senden die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses eingeworfen haben. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntagabend um 19 Uhr. Dabei ging die Fensterscheibe zu Bruch.

Als der Wohnungsbesitzer die Jugendlichen zur Rede stellen wollte, flüchteten sie und warfen Steine in Richtung des Mannes. Dabei blieb er unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere Hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den jugendlichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 in Verbindung zu setzen. (AZ)