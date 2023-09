Jugendliche wird in Senden von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein zunächst unbekannter Mann fährt mit seinem Wagen in Senden eine Fußgängerin an. Die Polizei kann den Unfallverursacher ermitteln und sucht nun Zeugen.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn sucht Zeuginnen und Zeugen eines Unfalls in Senden, bei dem am Mittwochnachmittag eine Jugendliche verletzt wurde. Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn des Kellerwegs. Dabei übersah er eine Jugendliche, die in diesem Moment zu Fuß an der Grundstücksausfahrt vorbeilief. Die Fußgängerin wurde durch das Auto erfasst und dabei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen leicht verletzt.

Der Unfallverursacher sprach die Jugendliche an und fuhr danach weiter

Wie die Polizei weiter mitteilt, sprach der Autofahrer die Fußgängerin nach dem Zusammenstoß noch an und setzte anschließend seine Fahrt fort. Zunächst waren die Personalien des Mannes nicht bekannt. Doch im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Polizei noch am selben Tag den Unfallverursacher ausfindig machen. Aktuell wird geprüft, ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle einzuleiten ist. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon: 07309/9655-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)