Jugendlicher schlägt auf Busfahrer ein

Beim Streit mit einem Busfahrer wird ein Jugendlicher in Senden handgreiflich. Als die Polizei kommt, flüchtet er. Ein weiterer Beteiligter kommt nicht weit.

Ein Busfahrer ist am Freitagnachmittag in Senden bei einer Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Auslöser für den Streit bislang unbekannt. In dessen Verlauf soll der Jugendliche wohl auf den Busfahrer eingeschlagen haben, berichtet die Polizei. Als die Polizeistreife aus Senden eintraf, flüchtete der jugendliche Haupttäter jedoch unerkannt. Ein weiterer Beteiligter der Tat wurde nach kurzer Verfolgung durch die Polizeibeamten vorerst festgenommen, die ihn später seinen Erziehungsberechtigten übergaben.

Der Busfahrer erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen, konnte seine Fahrt jedoch anschließend fortsetzen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bitte telefonisch an die Polizeistation Senden, Telefon 07307/910000, zu wenden. (AZ)