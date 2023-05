Senden

Jugendlicher wehrt sich massiv gegen Polizisten in Senden

Ein weiteres Mal hat es die Polizei am Bahnhof in Senden mit einem aggressiven Jugendlichen zu tun. Die Beamten nehmen den Betrunkenen in Gewahrsam.

Nachdem schon am Wochenende ein betrunkener 16-Jähriger am Bahnhof Senden negativ aufgefallen ist, musste die Polizei Senden am Dienstagabend erneut wegen eines Jugendlichen zum Sendener Bahnhof ausrücken. Gegen 18.45 Uhr wurde der Polizei Senden mitgeteilt, dass am Bahnhof ein Jugendlicher um sich schlage und die Gleise überquere. Auch dieser Jugendliche leistete Widerstand gegen die Beamten der Polizeistation Senden. Wie die Polizei mitteilt, trat der 16-Jährige äußerst aggressiv auf und konnte nicht beruhigt werden. Zudem stand er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Der 16-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten Weil weiterhin die Gefahr bestand, dass der Jugendliche die Gleise betritt, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich massiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Als er schließlich wieder nüchtern war, wurde er den Erziehungsberechtigten übergeben. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)

