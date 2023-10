Junge Frau wird bei Unfall in Senden leicht verletzt

Ein 26-Jähriger fährt an einer Kreuzung in Senden mit seinem Auto auf einen anderen Wagen auf. Dessen Fahrer hatte wegen einer roten Ampel angehalten.

An der Kreuzung Königsberger Straße/Kemptener Straße in Senden sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein 28-Jähriger fuhr dem Polizeibericht zufolge mit seinem Auto auf der Königsberger Straße. Wegen einer roten Ampel musste er anhalten. Ein nachfolgender 26-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf den anderen Wagen auf. Im Fahrzeug des 28-Jährigen saß auch eine 23 Jahre alte Frau. Die Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro. (AZ)