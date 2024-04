Junger Mann wird durch Sturz schwer verletzt

Ein 22-Jähriger ist durch einen Sturz in Senden schwer verletzt worden. Die Umstände sind allerdings unklar.

Ein 22-Jähriger ist am Dienstag durch einen Sturz in Senden schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam er gegen 9.15 Uhr in der Eichenbergstraße, Höhe Weidenstraße, mit seinem Pedelec zu Fall. Die Ursache des Sturzes konnte bislang allerdings nicht geklärt werden, da der 22-Jährige zunächst nicht ansprechbar war. Auch ist unklar, ob der junge Mann mit seinem E-Bike gefahren ist oder sein Gefährt nur geschoben hat. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)