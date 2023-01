17-Jährige legt sich auf die Straße und wird fast von Auto überrollt

Eine junge Frau legt sich in Senden auf die Straße und wird fast von einem Auto angefahren. Die Fahrerin kann gerade noch bremsen. Über ihr Motiv schweigt die 17-Jährige.

Derzeit ist unklar, warum sich eine 17-Jährige am Dienstagvormittag in der Sendener Ortsstraße - kurz nach dem Bahnübergang - vor ein fahrendes Auto legte. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 10.25 Uhr, als eine 79-Jährige mit ihrem Auto in Richtung der Hauptstraße unterwegs war. Die Frau konnte ihr Auto gerade noch abbremsen und der Jugendlichen ausweichen. Die 17-Jährige stand danach auf und lief davon. Kurze Zeit später griff sie eine Streifenbesatzung der Polizei Senden auf. Über ihr Motiv schweigt sie noch immer.

Beinahe-Unfall in Senden: Polizei übergibt die 17-Jährige dem Jugendamt

Da sich die 17-Jährige den Beamten gegenüber nicht kooperativ zeigte und nichts zu ihrer Identität verriet, nahmen die Polizisten sie zunächst mit zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass sie keine Verwandten hat. Daher übergaben die Beamten sie dem Jugendamt. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass es den Anschein erweckte, als habe sich die Jugendliche absichtlich vor das Auto gelegt, um einen Unfall zu provozieren. Suizidale Hintergründe scheiden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen allerdings aus.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Personen, die der 17-Jährigen ebenfalls ausweichen mussten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)