Kein Fehlalarm: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Ein Gaststättenbetreiber in Senden hält einen ausgelösten Alarm für eine Fehlmeldung, dabei brachen Unbekannte tatsächlich in sein Lokal ein und stahlen Geld.

In Senden sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, bekam der Inhaber in der Nacht zum Sonntag sogar eine Mitteilung der Alarmfirma, dass ein Sensor aktiviert wurde. Das hielt er jedoch für einen Fehlalarm und ging dem Vorfall nicht nach. Erst am Sonntagvormittag, als er sein Lokal betrat, bemerkte er den Einbruch.

Die Unbekannten hatten die gläserne Terrassentüre eingeschlagen und konnten das Gebäude so betreten. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke und hebelten einen Zigarettenautomaten auf, um an Bargeld zu kommen. Während sich das Diebesgut auf einen geringen dreistelligen Bereich begrenzt, schätzt die Polizei den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. (AZ)