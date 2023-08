Kind läuft im Gewerbegebiet in Senden in stehendes Auto

Im Gewerbegebiet in Senden ist ein zweijähriges Kind verletzt worden, als es unvermittelt gegen ein stehendes Auto gerannt ist.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Senden ein Kind leicht verletzt worden. Am Dienstagvormittag wollte eine Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Danziger Straße rückwärts einparken. Dort suchte sie nach Angaben der Polizei eine Parklücke unmittelbar vor dem Eingang des Geschäftes aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand die Frau mit ihrem Auto, als ein zweijähriges Kind aus dem Geschäft rannte und gegen die Fahrzeugfront des Autos lief.

Das Kind wurde dabei leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Laut Polizeibericht stand das Kind vor dem Unfall mit seiner Mutter an der Kasse des Verbrauchermarktes. Das Kind soll unvermittelt vor das Geschäft gerannt sein. (AZ)