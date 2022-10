Kinder stecken Altkleidercontainer in Senden in Brand

In Senden warfen Kinder einen Böller in einen Altkleidercontainer. Dieser fing Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Drei Kinder haben in Senden am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizeibericht warfen die Kinder in der Feldstraße auf Höhe der Wertstoffinsel einen Böller in einen Altkleidercontainer. Dieser fing dadurch Feuer. Neun Feuerwehreinsatzkräfte rückten aus, um den Container zu löschen.

Aufgrund von Zeugen, die den Vorfall beobachteten, konnten die drei Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. (AZ)