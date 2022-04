Senden

vor 32 Min.

Kinderkonzert der Sendener Musikschule war tierisch gut

Plus In einer Musikstunde im Bürgerhaus erzählten die Mitwirkenden anhand ihrer Instrumente Tiergeschichten. Den kleinen Besucherinnen und Besuchern hat das gefallen.

Von Angela Häusler

Summen, tirilieren, fauchen – solche Töne sind in einem Konzertsaal eher selten zu hören. Doch die Musikschule Senden stellte die Tierwelt am Samstag im Saal des Bürgerhauses in den Mittelpunkt: "Musik ist tierisch gut", so war die fröhliche Musikstunde betitelt, der rund 100 kleine und große Besucherinnen und Besucher beiwohnten.

