vor 34 Min.

Eltern gehen gegen steigende Kita-Gebühren in Senden auf die Barrikaden

Plus Der Sendener Stadtrat hat die Erhöhung der Kita-Gebühren beschlossen. Die Eltern der Kindergartenkinder sind empört und machen ihrem Ärger in einem offenen Brief Luft.

Die Eltern der Sendener Kindergartenkinder sind sauer. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Erhöhung der Kita-Gebühren beschlossen. Elternvertreter werfen der Stadt unter anderem vor, dass diese ihre Vorschläge nicht ernst genommen hatte.

