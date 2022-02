Senden

06:30 Uhr

Kita-Rundgang: So sieht es im neuen Kindergarten St. Lucia in Senden aus

Plus In der neuen Kindertagesstätte St. Lucia in Senden erfolgt der Feinschliff, damit im März die Betreuung starten kann. Ein Rundgang durch die Räume.

Von Angela Häusler

Die ersten Spielmöbel sind schon aufgestellt im neu gebauten Kindergarten St. Lucia in der Dillmannstraße 10 in Senden. In diesen Wochen erledigen die Handwerker letzte Arbeiten am Haus, damit alles bereit ist, wenn am 1. März die Kinder Einzug halten.

