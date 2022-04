Senden

vor 47 Min.

Kleinere WGs und smarte Helfer: Lebenshilfe baut neues Wohngebäude

Plus In Senden erfolgt der Spatenstich für drei neue Wohngebäude der Lebenshilfe Donau-Iller. Wünsche von künftigen Bewohnern werden bei dem Projekt berücksichtigt.

Von Angela Häusler

"Wohnen, wie wir wollen" - an diesem Prinzip orientiert sich die Planung für die drei neuen Wohngebäude der Lebenshilfe Donau-Iller in der Sendener Alemannenstraße. Vertreter der Lebenshilfe, künftige Bewohnerinnen und Bewohner sowie Baubeteiligte sind am Donnerstag zum ersten Spatenstich für das Projekt zusammengekommen. Die Neubauten dienen als Ersatz für eine bestehende Wohnstätte.

