"Kommunalpolitiker mit Leib und Seele": Walter Wörtz wird verabschiedet

Plus 20 Jahre lang saß der Sendener für die CSU im Stadtrat, nun hört er auf eigenen Wunsch auf. Wörtz wird über die Parteigrenzen hinweg gelobt, der Abschied ist bewegend.

Walter Wörtz ist einer, der mit Herzblut bei der Sache ist. Man merkt ihm an, dass er für seine Stadt Senden und für seinen Stadtteil Ay brennt. Auch deswegen war sein Engagement im Sendener Stadtrat groß: Sobald Wörtz das Wort ergriff, hörten alle zu. Denn die Aussagen waren zwar nicht immer schonend und nett, aber immer mit Substanz und oft genug richtig. Er brachte die Dinge schwäbisch-klar auf den Punkt, wie die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) es ausdrückte. Seit 2002 saß der Ayer im Sendener Stadtrat, nun hat er auf eigenen Wunsch sein Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen beendet. Durch seine korrekte Art hat Wörtz sich in Senden viel Respekt über alle Parteigrenzen hinweg erarbeitet. Sein Abschied aus dem Gremium fiel deswegen sehr bewegend aus.