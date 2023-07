Senden

Konzert in Senden: Concordia Ay meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach drei Jahren Pause, bedingt durch Corona, zeigten die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Concordia Ay, wie sehr sie von der Lust am gemeinsamen Singen getragen sind.

Plus Nach drei Jahren Zwangspause tritt die Chorgemeinschaft Ay erstmals wieder in Senden auf. Erfreulicherweise hat sie nichts von ihrem Wohlklang verloren.

Von Ursula Katharina Balken

Blättert man in schlauen Büchern, dann findet man heraus, dass Concordia in etwa bedeutet "Zustand des herzverbundenden Einvernehmens und Einklangs". Nichts trifft besser zu auf die Chorgemeinschaft Ay als diese Worte. Der Chor besteht seit mittlerweile 160 Jahren, verschloss sich Neuerungen nicht, weil aus einem Männerchor ein gemischter Chor wurde und das Repertoire umfangreicher und moderner wurde. Die Sängerinnen und Sänger wandten sich auch modernen Songs und Schlagern zu, die die Jahrzehnte überlebt haben. Nach langer Corona-Zwangspause stand die Sängergemeinschaft nun wieder im Scheinwerferlicht des Bürgerhauses in Senden.

Drei Jahre, so sagte der Vorsitzende Peter Hertle in seiner Begrüßung, war dem Chor Pause verordnet. Erfreulicherweise zeigte sich bei dem Auftritt, dass der Chor nichts von seiner Wirkung und vom gepflegten Wohlklang verloren hat. Das Konzert war überaus gut besucht, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollten Musik genießen. Chorleiterin Marina Biegler hatte das Programm unter das Motto "Schlager für Jung und Alt" gestellt.

