Kratzer und Dellen im Lack hinterlassen

Auf dem Parkplatz in Senden fährt eine unbekannte Person ein geparktes Auto an. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit vom vergangenen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, hat eine unbekannte Person auf einem Bäckereiparkplatz in der Kemptener Straße in Senden einen geparkten Opel angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro durch Kratzer und Dellen am Fahrzeugheck, so die Polizei. Vom Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt. Wer Hinweise zu diesem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)