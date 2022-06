Kreuzung wird umgebaut: Ab Montag Straßensperrung in Senden

An der Kreuzung von Königsberger Straße und Berliner Straße in Senden tut sich etwas: Hier wird ab dem 20. Juni gebaut. Das müssen Autofahrer wissen.

Mehr als eine Million Euro stecken der Landkreis Neu-Ulm und die Stadt Senden in den Umbau der Kreuzung von Königsberger Straße und Berliner Straße in Senden. Die Bauarbeiten an dem wichtigen Knotenpunkt beginnen am Montag. Bis September kommt es dadurch zu Behinderungen.

Der Knotenpunkt der Kreisstraße NU3 zwischen Königsberger Straße und Berliner Straße befindet sich im nördlichen Stadtgebiet von Senden. Er hat eine wichtige Verkehrsfunktion, schreibt das Staatliche Bauamt Krumbach, das für die Arbeiten zuständig ist. Der gemischte Kraftfahrer-, Radfahrer- und Fußgängerverkehr ist an dieser Stelle stark angestiegen. Der Grund dürften die hier entstandenen und stetig wachsenden Einkaufszentren sein. Die Diskussion um den Kreuzungsumbau läuft schon geraume Zeit, im November beschlossen Stadt und Landkreis trotz kräftiger Kostensteigerung, damit anzufangen.

So soll der Umbau der Kreuzung in Senden funktionieren

Das ist jetzt geplant: Zwei Rechtsabbiegespuren sowie zwei Geradeausfahrstreifen werden gebaut. Außerdem wird der Einmündungsbereich zur Danziger Straße verändert. Damit ist künftig das Linksabbiegen von der Berliner Straße in die Danziger Straße und umgekehrt nicht mehr möglich. Mit dieser Maßnahme soll der Rückstau vermieden werden.

Nach Angaben des Staatlichen Bauamtes wird der Umbau der Kreuzung in drei nacheinander folgenden Bauphasen realisiert, die voraussichtlich bis Ende September andauern sollen. In der ersten Bauphase werden die beiden Kreuzungsäste Berliner Straße Nord und Süd gesperrt. Die umliegenden Geschäfte sind über das untergeordnete Straßennetz weiterhin erreichbar. Das Bauamt gibt den Tipp, dass es in der Bauzeit für manche sinnvoller und einfacher sein dürfte, Senden von Süden oder Norden anzufahren. (AZ)

