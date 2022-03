Callcenter-Betrüger machen erneut Beute in der Region

Mit vermeintlichen Notlagen bringen Callcenter-Betrüger Menschen dazu, Geld zu überweisen. Die Polizei warnt vor falschen Verwandten und falschen Gewinnen.

Eine 54 Jahre alte Frau aus Senden ist Opfer einer Betrugsmasche mit WhatsApp-Nachrichten geworden. Laut Polizeibericht gaben sich unbekannte Täter am Mittwoch, 23. März, über den Messenger-Dienst als vermeintliche Tochter der Frau aus, die ihr Handy verloren habe. Weiter forderten die Betrüger Geld, um eine angebliche dringende Rechnung überweisen zu können. Die 54-Jährige fiel auf den Betrug herein und überwies mehrere hundert Euro auf ein fremdes Konto. Kurz darauf erfuhr die Frau dann von ihrer echten Tochter, dass sie hereingelegt wurde.

Seit Jahresbeginn erbeuteten die Betrüger fast 25.000 Euro in der Region

Bei der Krumbacher Polizei kam am Montag ein weiterer Betrug mit der Masche zur Anzeige. Eine 64-Jährige erhielt über WhatsApp eine Mitteilung ihrer vermeintlichen Tochter mit neuer Nummer. Die „Tochter“ bat um Überweisung von zwei Geldbeträgen auf deutsche Bankkonten. Die 64-Jährige führte diese Überweisungen aus. Erst danach rief sie bei ihrer richtigen Tochter an, die den Betrug aufklärte. Die 64-Jährige veranlasste bei ihrer Bank die Stornierung der Buchungen. Ob dies erfolgreich war, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Zur Betrugstat sind noch weitere Ermittlungen erforderlich.

Die Masche mit dem Messenger-Dienst keimte erst im Jahr 2021 auf. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte da sechs erfolgreiche Fälle, in denen die Betrüger fast 44.000 Euro erbeuteten. Im laufenden Jahr sind bereits 14 erfolgreiche Fälle zu verzeichnen. Der Beuteschaden liegt nach Angaben des Präsidiums bereits jetzt bei fast 25.000 Euro.

Eine weitere Masche der Telefonbetrüger ist der falsche Gewinn

Die Betrüger haben zudem eine neue Masche in Senden ausprobiert. Wegen eines vermeintlichen Gewinns von mehr als 94.000 Euro wurde ein 66-Jähriger Opfer eines Betruges. Am Mittwoch, 23. März, und Donnerstag, 24. März, erhielt der Mann laut Polizei mehrere Anrufe von einem Callcenter-Betrüger, der ihm eine Gewinnausschüttung in Aussicht stellte. Hierzu sollte der 66-Jährige eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 900 Euro in Form von Gutschriftkarten und Codes begleichen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach. Zur Auszahlung des Gewinns kam es aber nicht. Bei dieser Betrugsmasche kam es im Jahr 2021 zu 19 erfolgreichen Taten, in denen ein Beuteschaden in Höhe von rund 57.000 Euro entstand. Seit Jahresbeginn erbeuteten Betrüger mit falschen Gewinnversprechen in sieben erfolgreichen Fällen bereits rund 18.000 Euro.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei Anrufen und Nachrichten von unbekannten Nummern

Die jeweils zuständigen Polizeidienststellen haben die Ermittlungen in den genannten Betrugsfällen aufgenommen. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Textnachrichten von einer unbekannten Nummer bekommen.

Rufen Sie den Familienangehörigen auf der „alten“ bekannten Nummer an.

Reden Sie mit weiteren Angehörigen, bevor Sie Geld überweisen.

Wenn Sie an keiner Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben.

Wenn Sie Opfer wurden, wählen Sie sofort die 110 und kontaktieren Ihre Hausbank, unter Umständen kann eine Überweisung rückgängig gemacht werden. (AZ)