Künstler aus der Region bringen in Senden Musical-Hits auf die Bühne

Plus Künstlerinnen und Künstler aus der Region haben eine Musical-Band gegründet. Jetzt wollen sie in Senden mit ihrem Programm durchstarten.

Die vergangenen zwei Corona-Jahre waren alles andere als leicht für Kulturschaffende. Wahrlich nicht die richtige Gelegenheit, eine neue Band zu gründen. Die Mitglieder von Passion 4 Music haben es trotzdem gewagt. Demnächst sind sie mit einer gut dreistündigen Musical-Revue im Illertalforum in Senden zu sehen.