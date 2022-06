Kultur im Park in Senden geht in die nächste Runde

Auf der Parkbühne in Senden finden im Juli ganz unterschiedliche Konzerte statt - bei freiem Eintritt.

Der Stadtpark ist das Naherholungsgebiet für alle in Senden – ein Ort zum Entspannen, Spielen und Verweilen. Schon im Sommer 2021 fanden hier einige spannende kulturelle Veranstaltungen auf der Parkbühne statt. Jetzt geht die Reihe Kultur im Park in die nächste Runde. Wiesen, Pappeln und Weiden bilden den Landschaftsrahmen für das diesjährige kulturelle Programm, das die Stadt vom 3. bis 24. Juli anbietet.

Los geht es am Sonntag, 3. Juli, um 11 Uhr mit „Swing it“ und der Dirtychords Big Band von der Städtischen Musikschule Senden. Märchen im Park gibt es dann am Sonntag, 10. Juli, ab 15 Uhr zu erleben: Geschichten von der Liebe zur Natur mit Märchenerzählerin Maria Winter und der Städtischen Musikschule Senden.

Die Musikschule Senden rockt auf der Parkbühne

Die Musikschule rockt den Park dann am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr. Nachwuchskünstler aus allen Klassen der Städtischen Musikschule, die Projektband der Grundschule Ay sowie die Lehrerband unter dem Motto „Play Your Song“ treten auf. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in der Wirtschaftsschule Senden statt.

Zum Serenadenkonzert kommen dann am Sonntag, 17. Juli, ab 18.30 Uhr die Dorfmusikanten Aufheim auf die Bühne. Den Abschluss macht dann am Sonntag, 24. Juli, ab 18.30 Uhr beim Serenadenkonzert die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Fürs Wetter heißt es Daumen drücken, denn nur für den rockigen Abend am 15. Juli gibt es einen Ausweichort - alle anderen Konzerte entfallen bei schlechter Witterung. (AZ)