Kunstverein Senden blickt in Jahresausstellung aufs Zeitgeschehen

Plus Die Mitglieder des Kunstvereins Senden stellen ihre Werke derzeit im Bürgerhaus aus. Darunter sind viele Stücke, die Betroffenheit erzeugen, aber auch Fantasien wecken.

Es ist eine vielseitige Ausstellung, die die Mitglieder des Sendener Kunstvereins am Sonntag im Foyer des Bürgerhauses eröffnet haben. Mal ernst, mal augenzwinkernd blicken die Macher da aufs Zeitgeschehen.