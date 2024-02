Ladendetektiv nimmt in Senden Verfolgung von Dieben auf

Die Polizei berichtet von einem Ladendiebstahl in Senden - und einer anschließenden Verfolgungsfahrt.

Ein Ladendetektiv hat in Senden zwei flüchtende Diebe verfolgt. Am Samstagnachmittag betraten laut Polizeibericht zwei Männer ein Einkaufsgeschäft in der Berliner Straße. Ein Mann entfernte die Diebstahlsicherung eines Reisekoffers, der andere steckte ein Elektrogerät in seine Jackentasche. Als sie das Geschäft ohne Bezahlung verließen, nahm der Ladendetektiv die Verfolgung auf.

Den beiden gelang die Flucht mit einem Auto, wobei sie der Detektiv noch teilweise mit dessen Auto verfolgen konnte. Über das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs und die vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte die Polizei zwei Osteuropäer ohne festen Wohnsitz in Deutschland ermitteln. Die Fahndung nach den beiden 45 und 49 Jahre alten Männern läuft noch. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwas über 100 Euro. (AZ)