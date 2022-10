Ladendieb stiehlt Kosmetikartikel im Wert von 200 Euro

Ein 39-Jähriger will Kosmetikartikel in Senden im Wert von 200 Euro stehlen. Die Polizei kann den Mann festnehmen.

Die Polizei Senden hat einen Ladendieb nach dessen Flucht gestellt. Wie die Polizei mitteilt, steckte der Mann am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr in einem Drogeriemarkt in Senden Kosmetikartikel im Wert von fast 200 Euro ein. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Mann aus dem Geschäft und lief davon.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte der Polizei Weißenhorn und Neu-Ulm wurde der flüchtige Täter anhand der Personenbeschreibung in der Nähe gefunden. Nachdem er sich bei seiner anschließenden Festnahme laut Polizei aggressiv verhielt, wurde er am Boden gefesselt.

Im Anschluss wurde der 39-Jährige zur Polizeistation Senden gebracht. Später wurde er nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)