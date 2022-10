Senden

vor 2 Min.

Ladendiebe hatten in mehreren Geschäften zugeschlagen

Fünf Männer stahlen vermutlich in mehreren Geschäften. Unter anderem in Senden.

Artikel anhören Shape

Ein 22-Jähriger versucht am Samstag, verschiedene Gegenstände in einem Supermarkt in Senden zu stehlen. Dann geben sich vier weitere mutmaßliche Diebe zu erkennen.

In Senden hat die Polizei fünf mutmaßliche Diebe gestellt. Laut Polizeibericht beobachtete eine Filialleiterin eines Supermarkts in der Berliner Straße am Samstag einen 22-Jährigen, der mehrere Gegenstände in Jacke und Hose versteckte. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Als die Streife eintraf, gaben sich vier weitere Männer zwischen 19 und 22 Jahren zu erkennen. Bei der Durchsuchung ihres Autos stellten die Beamten Diebesgut in Höhe von mehreren Hundert Euro aus verschiedenen Geschäften fest. Die Polizeibeamten nahmen die fünf Tatverdächtigen zur Aufnahme des Sachverhalts fest. Die Männer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)

Themen folgen