Landfrauen stellen ein Frühstück zum Mitnehmen zusammen

Plus Das "Frühstück auf dem Bauernhof" wird heuer zur Mitnahme-Aktion. Landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Neu-Ulm wollen damit die Vielfalt heimischer Erzeugnisse zeigen.

Von Brötchen über Marmelade und Käse bis hin zu Snackgemüse und Eiern: Es sind regionale Produkte, aus denen das „Frühstück to go“ besteht, das die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband am Sonntag, 22. Mai, anbieten. Mit diesem Frühstücksbuffet zum Mitnehmen präsentieren landwirtschaftliche Betriebe aus dem Landkreis Neu-Ulm sich und ihre Produkte.