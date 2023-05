Lastwagenfahrer missachtet rote Ampel und verletzt Autolenker

Weil der Fahrer eines Lastwagens bei Rot eine Kreuzung überquert, stößt er mit einem Auto zusammen. Dessen Fahrer verletzt sich dabei und muss ins Krankenhaus.

Ein Lastwagenfahrer hat eine rote Ampel missachtet und deswegen einen anderen Autofahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 54-jährige Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug am Montag gegen 18 Uhr in Senden auf der Kemptener Straße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Berliner Straße fuhr er in die Kreuzung ein, obwohl die Ampelanlage für seine Fahrtrichtung Rot zeigte.

Dabei kam es zu einem Streif-Zusammenstoß mit dem Auto eines 21-Jährigen, der, von rechts kommend, bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Wagen wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. (AZ)