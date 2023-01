Lauter Knall in Senden: Unbekannter beschädigt Fenster

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Senden hört, wie am frühen Morgen ein Fenster beschädigt wird. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Senden ein Fenster an einem Mehrfamilienhauses beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bayernstraße. Nachdem ein Bewohner gegen fünf Uhr einen lauten Knall hörte, entdeckte er einen kaputten Fensterrahmen im Obergeschoss des Gebäudes. Die Polizei vermutet, dass der Täter oder die Täterin den Schaden mit einem Stein verursachte.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)