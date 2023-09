Senden

Leichenschau kommt nach Senden: Hier gibt's "Echte Körper" zu sehen

Plus In der Ausstellung „Echte Körper“ sind präparierte Leichen zu sehen. Derartiges ist nicht unumstritten. Was sagt Sendens Bürgermeisterin dazu?

Von Thomas Vogel

Befriedigung voyeuristischer Neigungen oder Erkundung medizinischer Zusammenhänge? Unumstritten sind solche Präsentationen nicht. Dessen ist sich auch Veranstalter Leon Sperlich aus Raduhn in Mecklenburg-Vorpommern sehr wohl bewusst. In der Vorankündigung jedenfalls werden vor allem didaktische Motive als Legitimation aufgeführt. Die intensive Betrachtung toter Körper solle nicht länger das „Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten“ sein, heißt es darin. Um dies noch zu bekräftigen, trägt die vor zehn Jahren entwickelte Schau den Beititel „Von den Toten lernen“.

Losgetreten hat diese Welle der Anatom und Unternehmer Gunter von Hagens, der seit 1995 die ungleich größere Ausstellung „Körperwelten“ durch die Lande tingeln lässt. Beide Ausstellungen setzen auf plastinierte Körper, ein Verfahren, bei den Zellflüssigkeiten durch diverse Kunststoffe ersetzt werden, was sie dauerhaft konserviert. Von Hagen setze mehr auf „Kunst“, färbe die Ausstellungsstücke ein und stelle Szenen nach, grenzt sich der Mitbewerber von dessen Konzept ab. In „Echte Körper“ hingegen würden diese so gezeigt, wie sie nach der Plastination aussähen.

