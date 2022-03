Männer stehlen in einem Elektromarkt in Senden mehrere Handys

Zwei unbekannte Männer entwenden sieben Smartphones aus einem Elektrofachgeschäft in Senden. Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Hinweise.

Insgesamt sieben Smartphones sind am Montagmittag aus einem Elektrofachgeschäft an der Berliner Straße in Senden gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei Senden betraten die beiden Täter, zwei bislang unbekannte Männer, gegen 13 Uhr die Filiale und machten sich an den ausgestellten Smartphones zu schaffen.

Die Polizei sucht Zeugen des Smartphone-Diebstahls in Senden

Nach wenigen Minuten verließen die beiden das Geschäft mit insgesamt sieben Handys und rannten anschließend über den Parkplatz des Einkaufzentrums. Die Polizei Senden bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07307/91000-0 zu melden. (AZ)