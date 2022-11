Männer werden beim Diebstahl von Parfums in Senden ertappt

Eine Zeugin beobachtet drei Männer, die in einem Drogeriemarkt in Senden Parfümflaschen entwenden wollen. Die Polizei kann dadurch schnell eingreifen.

Die Polizei hat drei Männer ausfindig gemacht, die in Senden gemeinschaftlich versucht haben, sechs teure Parfums im Gesamtwert von etwa 700 Euro zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine aufmerksame Kundin am Freitagnachmittag in einem Drogeriegeschäft drei Männer, die mehrere Parfums aus der Verpackung nahmen und in eine mitgeführte Tasche steckten. Die Kundin informierte die Filialleitung, welche wiederum die Polizeistation Senden anrief.

Die Beamten konnten daraufhin drei Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren als Tatverdächtige identifizieren, die im Landkreis Neu-Ulm wohnen. Dank des couragierten Handelns der Kundin wurden sie bei dem Diebstahl ertappt. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. (AZ)