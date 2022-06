Mann fährt rücksichtslos auf der A7 bei Senden: Führerschein weg

Ein Verkehrsrowdy war am Sonntag auf der A7 unterwegs und bedrängte andere Autofahrer. Bis er schließlich auch einer Zivilstreife begegnete.

Weil er am Sonntagabend mit seinem Auto auf der A7 bei Senden rücksichtslos gefahren ist, mehrmals rechts überholte, andere Autofahrer nötigte und ausbremste, wird ein Mann sich einem Strafverfahren stellen müssen. Seinen Führerschein ist der 34-Jährige erst einmal los.

Gegen 21.10 Uhr wurde der Autobahnpolizei Günzburg mitgeteilt, dass auf der Autobahn zwischen dem Hittistetter Dreieck und der Anschlussstelle Nersingen ein schwarzer Opel mit Hamburger Kennzeichen in gefährlicher Fahrweise unterwegs sei. Auch einer Zivilstreife der Zentralen Einsatzdienste der Neu-Ulmer Polizei, die zu dieser Zeit ebenfalls in Richtung Würzburg fuhr, näherte sich der 34-Jährige mit hoher Geschwindigkeit. Er fuhr dem Polizeifahrzeug bis auf wenige Meter hinten auf und überholte schließlich verbotswidrig rechts.

Die Beamten stoppten den Mann, um ihn zu kontrollieren. Die Autobahnpolizei Günzburg informierte dann die Staatsanwaltschaft und stellte den Führerschein des Verkehrsrowdys an Ort und Stelle sicher. Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, gab es keine. Verkehrsteilnehmer, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und Aussagen zur Fahrweise des Mannes machen können, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Günzburg unter Telefon 08221/919-311 in Verbindung zu setzen. (AZ)