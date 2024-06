Mann hantiert mit brennbarer Flüssigkeit neben Kochplatte: Feuer bricht aus

Die Feuerwehr bekommt einen Kellerbrand in Senden schnell in den Griff. Ein Mann muss nach dem Einsatz ins Krankenhaus gebracht werden.

Um 10.20 Uhr am Sonntagvormittag wurde die Feuerwehr Senden in den Max-Eyth-Weg alarmiert, wo im Keller eines Wohnhauses Feuer ausgebrochen war, dessen Rauch sich im Haus ausbreitete. Wie die Polizei mitteilt, hatte einer der vier Hausbewohner in seinem Kellerabteil mit brennbarer Flüssigkeit hantiert, wobei er einer in der Nähe stehenden heißen Kochplatte zu nahe kam.

Kellerbrand in Senden: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Dadurch entzündete sich die Flüssigkeit und es kam zu einer Verpuffung. Der Mann und die übrigen Hausbewohner verließen sofort das Haus, noch bevor Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen. Bei dem mutmaßlichen Verursacher der Verpuffung stellte der Rettungsdienst eine Rauchgasvergiftung fest, sodass dieser in die Donauklinik nach Neu-Ulm eingeliefert wurde.

Die Feuerwehr bekam das nach der Verpuffung entstandene Feuer schnell in den Griff und sorgte dafür, dass der Brandrauch mithilfe eines vor der Haustüre aufgestellten Hochdrucklüfters aus dem Haus geblasen wurde. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Sie dürfte sich jedoch dank des gezielten Eingreifens der Wehr in engen Grenzen halten.