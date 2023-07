Mann ist mit 2,5 Promille und ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Der 40-Jährige ist der Polizei Senden nicht zum ersten Mal stark betrunken aufgefallen. Doch dieses Mal bescherte er noch einer anderen Person ein Verfahren.

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei in Senden ein Mann kontrolliert, der sehr betrunken ohne Führerschein gefahren ist. Die Beamten der Sendener Polizei unterzogen den 40-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,5 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Den Führerschein konnte die Polizei nicht einbehalten, da der 40-Jährige diesen bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt in der Vergangenheit abgeben musste. Somit fuhr er seinen Wagen auch, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den 40-Jährigen ermitteln die Beamten jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den Halter des genutzten Autos leitet die Polizei ein Verfahren wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)